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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 924 bin 168 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı.

Ekip  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı Fotoğraf: Güven Yılmaz - AA

Ankara

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı. İlk oturuma 924 bin 168 aday başvuru yaptı.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te yapılacak.

Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar, sınav yerlerine alınmadı

Yurt genelinde erkenden okulların önüne gelen adaylar, burada sınav saatini bekledi.

Bazı illerde sınav giriş belgesi veya kimliklerini unutan adaylar ise hızla belgelerini tamamlamak için okuldan ayrıldı. Sınav giriş saati 10.00'dan sonra gelen adaylar, okullara alınmadı.

Sınav giriş kağıtlarıyla okul önünde sıraya giren adaylar, kontrollerin ardından sınavın yapılacağı salonlara alındı. Adayların üzerlerinde saat, takı ve benzeri eşyaların bulunmasına izin verilmedi.

Yanında çanta, gözlük, cep telefonu gibi eşyalarla gelen öğrenciler, eşyalarını kapı önündeki emanetçiye bıraktı.

Okul önünde bekleyen aday yakınlarından bazıları, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Bazıları da kafeteryalar, parklar ve gölgelik alanlarda yakınlarının sınavdan çıkmasını bekledi.

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