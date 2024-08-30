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Köylerinin zirvesinde dalgalanan Türk bayrağını her yıl Zafer Bayramı öncesi yeniliyorlar

Yozgatlı gençler, köylerinin en yüksek tepesinde dalgalanan Türk bayrağını, her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi yeniliyor.

Ömer Ertuğrul  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Köylerinin zirvesinde dalgalanan Türk bayrağını her yıl Zafer Bayramı öncesi yeniliyorlar

Yozgat

Merkeze bağlı Lök köyündeki gençler, 9 yıl önce köyün 1360 rakımlı en yüksek tepesindeki ağaç direkteki takılı bayrağı değiştirip yerine demir direk dikti.

Bayrak ve direğin yenilenmesinden sonra her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi zirveye çıkan gençler, yıpranan bayrağı değiştirme geleneği başlattı.

Bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi traktörle tepenin yakınına gelen gençler, zorlu tırmanışın ardından zirvedeki bayrağı yeniledi.

Zirvedeki bayrak yıpranması durumunda diğer milli bayramlar öncesinde de yenileniyor.

"Bayrağımız nesiller boyunca Lök tepesinde dalgalanmaya devam edecek"

Bayrağı yenileyen gençlerden Furkan Yıldız (23), AA muhabirine, çocukken 1360 rakımlı Lök tepesine dikmiş oldukları demir direkteki Türk bayrağını 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi yine yenilediklerini söyledi.

Türk bayrağını göndere çektiklerini anlatan Yıldız, "Milli değerlerimizin en kutsal olanı ay yıldızlı bayrağımız, bizden sonra da nesiller boyunca Lök tepesinde dalgalanmaya devam edecek. Çocukken dikmiş olduğumuz direkteki bayrağı bu senede tekrar yenilemek oldukça gurur verici, nasip olursa seneye de aynı şekilde yenileme işlemlerini gerçekleştiririz. Yüce Türk milletinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Alperen Ertuğrul (20) da Lök tepesinin köyün en yüksek yeri olduğunu ifade ederek, "Biz buraya daha önce geldiğimizde bayrak direği ağaçtandı. Bayrağımızı ve bayrak direğimizi yeniledik. Her milli bayram öncesi de gelip arkadaşlarımızla bayrağımızı yeniliyoruz. Yine bu sene de bayrağımızı yeniledik. Gururluyuz, mutluyuz. Yine her sene böyle devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

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