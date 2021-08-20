Köyceğiz'deki orman yangınına 2 uçak ve 8 helikopterle müdahale ediliyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla
Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.
Yangının, rüzgarında etkisiyle Göynük Kanyonu'na kadar yayıldığı bildirildi.
Karadan ulaşım sağlanamadığı için yangına havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopterle müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.