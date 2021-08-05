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Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği bir mahalle daha boşaltıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının yayılması üzerinde bir mahalle daha tahliye edildi.

Ömer Kundakçı   | 05.08.2021
Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği bir mahalle daha boşaltıldı

Muğla

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı.

Vatandaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı.

Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

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