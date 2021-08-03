Euro
9.96
Dolar
8.40
BIST 100
1,408.81
Altın
1,810.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Milas ilçesinde rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen ve Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
logo
Gündem

Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği 3 mahalle boşaltıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının yayılması üzerine 3 mahalle tahliye edildi.

Ömer Kundakçı   | 03.08.2021
Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği 3 mahalle boşaltıldı

Muğla

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 200 milyonu geçti
Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı 2 ay aranın ardından 100'ü aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD, düşük gelirli 100 ülkeye ağustos sonunda Kovid-19 aşısı göndermeye başlayacak
ABD'de son 24 saatte 530 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Köyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği 3 mahalle boşaltıldı

Milas'taki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Muğla'daki orman yangınlarıyla havadan süren mücadeleyi AA ekibi görüntüledi

Muğla'daki orman yangınlarıyla havadan süren mücadeleyi AA ekibi görüntüledi
İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor