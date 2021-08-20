Köyceğiz'de orman yangını başladı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Muğla
Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.