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Gündem, Koronavirüs

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 5,5 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, bir haftada 5 milyon 557 bin 815 doz aşı uygulandı.

Enes Kaplan   | 18.07.2021
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 5,5 milyon dozdan fazla aşı uygulandı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Ankara

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 63 milyon 310 bin 307 oldu.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı yapıldı.

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