Dolar
18.62
Euro
18.45
Altın
1,673.52
ETH/USDT
1,615.10
BTC/USDT
20,730.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında vefat etti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 04.11.2022
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Midilli'nin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yanık: Demokrasi, kadın hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin teminatıdır
Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Modern dünyanın kadınlar üzerinde bir baskısından da söz ediyoruz
Bitlisliler sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor

Benzer haberler

Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim

Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti

Amasra'da maden ocağındaki patlamada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
İşlerini halletmekte zorlandığı için 62'sinde okuma yazma öğreniyor

İşlerini halletmekte zorlandığı için 62'sinde okuma yazma öğreniyor
Bakan Koca dört ülkenin sağlık bakanıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu görüştü

Bakan Koca dört ülkenin sağlık bakanıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet