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Köpeklerin davranışları saldırı olasılığına ilişkin ipucu veriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Kurt, 'Köpeğin geliş tarzında saldırır gibi bir pozisyon varsa kesinlikle arkanızı köpeğe dönmeyin, ani hareketlerde bulunmayın.' dedi.

Adsız Günebakan, Orhan Pehlül   | 16.03.2022
Köpeklerin davranışları saldırı olasılığına ilişkin ipucu veriyor

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Şevket Umut Kurt, sahipsiz bir köpekle karşılaşıldığında köpeğin tavırlarının incelenmesi, olası bir saldırı tehlikesi karşısında ise hayvana sırt çevirmeden kendinden emin şekilde "dur", "git" gibi komutlar verilmesi gerektiğini söyledi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde okuldan dönen 3 çocuğun bir sokak köpeği tarafından kovalanmasını içeren güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen Kurt, AA muhabirine benzer durumlarla karşılaşıldığında yapılabilecekleri anlattı.

Son günlerde sokak köpeklerinden kaçarken hayati tehlike yaratacak durumlarla karşı karşıya kalanlara ilişkin haberlerin gündeme geldiğini hatırlatan Kurt, sahipsiz bir köpekle karşılaşıldığında önce köpeğin tavırlarının incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Veteriner Kurt, şu bilgileri verdi:

"Köpek gördüğümüz zaman öncelikle köpeğin bize saldırmak için mi yoksa oyun oynamak için mi geldiğini anlamak gerek. Çünkü bazı köpekler kendini sevdirmek ya da yemek istemek için de gelebilir. O yüzden önce köpeğin geliş tarzına bakmamız lazım. Eğer hırlıyor, dişlerini gösteriyorsa, sırt tüyleri kabarıksa, kuyruğu bacaklarının arasında bir durumdaysa saldırmak istediğini anlayabiliriz. Kuyruğunu sallayarak, küçük havlama şekilde yanınıza gelen köpekler ise bizimle oyun oynamak veya beslenme ihtiyacı için çaba gösteriyor olabilir."

Olası bir tehlike anındaki tavırların büyük önem taşıdığına dikkati çeken Kurt, şunları kaydetti:

"Köpeğin geliş tarzında saldırır gibi bir pozisyon varsa kesinlikle arkanızı köpeğe dönmeyin, ani hareketlerde bulunmayın. Hakimiyetin bizde olduğunu köpeğe belli etmemiz gerekiyor. Yüksek sesle, kendimizden emin şekilde köpeğe doğru 'hayır', 'git' tarzında söylemlerde bulunmalıyız. Kesinlikle arkamızı dönmememiz, elimizi kolumuzu çok fazla sallamamamız lazım. Salladığımız zaman bir objeyle vuruyormuş gibi hissedip ısırma eyleminde bulunabiliyor. Bunları yapmayarak korunabiliriz ama olası bir köpek saldırısı tehlikesine karşı en önemli yapmamız gereken arkamızı dönüp kaçmamak. Kaçtığımız zaman köpeğin hakimiyetin kendisinden olduğunu anlayıp saldırma eylemine devam etmesi muhtemeldir."


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