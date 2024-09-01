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Konya'nın güney ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Konya'nın güney ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Konya'nın güney ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 3 saatlik periyotta Konya'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışın ardından oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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