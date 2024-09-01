Konya'nın güney ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Konya'nın güney ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 3 saatlik periyotta Konya'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışın ardından oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.