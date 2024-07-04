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Konya'dan Sudan ve Somali'ye insani yardım malzemesi yüklü 3 tır gönderildi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konya Şubesi'nin, Sudan ve Somali'deki ihtiyaç sahipleri için hazırladığı insani yardım malzemelerinin yüklendiği 3 tır yola çıktı.

Savaş Güler  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Konya'dan Sudan ve Somali'ye insani yardım malzemesi yüklü 3 tır gönderildi Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Konya İl Müftü Yardımcısı Kuddusi Uysal, Panorama Konya Müzesi önünde yapılan uğurlama töreninde, Sudan ve Somali'de uzun süredir devam eden çatışmalar neticesinde binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

O coğrafyadaki insanların, kıtlık ve kuraklık nedeniyle zor günler geçirdiğini aktaran Uysal, "Devletimiz tarafından AFAD koordinesinde gemiyle yardım gönderilmesi planlanmış, söz konusu gemiye TDV tarafından da destek verilmesi uygun görülmüştür." dedi.

Uysal, TDV Konya Şubesi olarak 31 ilçe müftülüğü ve vatandaşların desteğiyle 2475 koliden oluşan 3 tır gıda paketinin hazırlandığını anlattı.

Konuşmaların ardından gıda malzemesi yüklü 3 tır dualarla uğurlandı.

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