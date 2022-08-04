Dolar
17.94
Euro
18.38
Altın
1,793.17
ETH/USDT
1,589.10
BTC/USDT
22,499.00
BIST 100
2,723.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde tır ile işçi servis otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Anıl Kuru   | 04.08.2022
Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı Fotoğraf: Anıl Kuru/AA

Konya

İbrahim K. idaresindeki 73 AAL 926 plakalı tır, 4. Organize Sanayi Bölgesi 413. Sokak'taki kavşakta Osman Ş'nin kullandığı 42 C 1001 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.

Otobüsteki işçilerden Ahmet Baykal yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Servis otobüsünde yaralananların tarım makineleri üretimi yapan fabrikada çalıştıkları öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 işçi alacak
Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Bakan Kirişci, ABD'den dönüp memleketi Burdur'da üretim yapan çiftçiyle telefonla görüştü
Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri

Benzer haberler

Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Tuz Gölü'ndeki yavru flamingolar için tankerlerle su takviyesi yapılıyor

Bakan Muş: Tahıl koridoru anlaşması ile arz güvenliği konusunda ciddi bir sorun aşılmış olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya Olimpik Veledromu'nda incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya Olimpik Veledromu'nda incelemelerde bulundu
Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi

Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi

Anne kız aynı okulda pilotaj eğitimi alıyor

Anne kız aynı okulda pilotaj eğitimi alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet