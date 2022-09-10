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Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Anıl Kuru   | 10.09.2022
Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya

Konya'da bir şeker fabrikasında yangın çıktı.

Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'ndeki şeker fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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