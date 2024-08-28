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Konya'da parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Abdülhamit Yaşar  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Konya'da parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Konya

Olay Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Park'ında meydana geldi. 6 yaşındaki E.Z, parkta başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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