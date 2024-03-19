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Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Savaş Güler, Abdullah Doğan  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Savaş Güler - AA

Konya

Bekir Taşkın idaresindeki 42 J 2873 plakalı otomobil, Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde, durakta bekleyenlere çarptı.

Kazada, Mordagül Tutgak (59), Elif (42), Dudu (33) ve Nergiz Gül (48) yaşamını yitirdi.

Sürücü Taşkın ile Bahriye Taşkın (43), Ümmühan Taşkın (16), Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.


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