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Konya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya'nın Ilgın ilçesindeki ormanlık alanda çııkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Abdullah Bağcı  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Konya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya

Gökçeyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü ve Ilgın Belediyesi ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.


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