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Konya'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 genç AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'nın Ahırlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Savaş Güler   | 21.12.2021
Konya'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 genç AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya

İlçeye bağlı Sülek Yaylası'nda bulunan üç kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve belediye ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle yaylaya ulaşamadı.

Bunun üzerine devreye giren AFAD Konya İl Müdürlüğü bünyesindeki 3 arama kurtarma ekibi, bir kurtarma aracı ve bir paletli amfibik araçla bölgeye gitti.

Ekipler, yaylada mahsur kalan Mehmet Ali Şen (21), Oğuzhan Boz (20) ve Sinan Kara'ya (21) ulaştı.

Sağlık durumları iyi olan gençler, bölgeye yakın bir tesiste bekleyen ailelerine teslim edildi.

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