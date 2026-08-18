Konya'nın Sarayönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Konya'nın Sarayönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Emin Ş. (36) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kurşunlu Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken, önünde kontrolden çıkarak kaza yapan otomobilden yola fırlayan parçaya çarpmamak için manevra yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Emin Ş'nin aracı, karşı yönden gelen Hüseyin Sami E'nin (45) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücüler ile araçtaki Mustafa K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerden Mehmet Emin Ş. ile araçtaki Mustafa K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, manevra yapan otomobilin, karşı yönden gelen araca çarptığı anlar yer alıyor.