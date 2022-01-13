Dolar
13.58
Euro
15.57
Altın
1,822.64
ETH/USDT
3,352.90
BTC/USDT
43,750.00
BIST 100
2,082.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşuyor
logo
Gündem

Konya'da antifriz içen kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde sanayide çalışan bir kişi içtiği antifriz nedeniyle rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin Ordulu   | 13.01.2022
Konya'da antifriz içen kişi hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: Hüseyin Ordulu/AA

Konya

Küçük Sanayi Sitesi'nde otomobil tamircisi olarak çalışan Seyit Ali Aktan (25), arkadaşları ile girdiği iddia nedeniyle yarım çay bardağı antifriz içti.

Kısa süre sonra rahatsızlanan Aktan, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aktan, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrikalı virologlara göre Omicron, Kovid-19'u endemiğe dönüştürebilir
Avrupa'da hızla yayılan Omicron, ölümlerde büyük artışa neden olmuyor
Polonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 200 ila 300 bini bulabilir
Kovid-19 aşısı olmamış anne adaylarına Omicron uyarısı
Hindistan'da günlük vaka sayısı 246 bini aştı

Benzer haberler

Konya'da antifriz içen kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'da antifriz içen kişi hastaneye kaldırıldı