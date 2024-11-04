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Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Abdullah Doğan  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Konya

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 zanlıyı yakaladı.

Adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan zanlıların İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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