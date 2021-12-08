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Kongo Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Wabout: Türkiye Kongo için küresel bir ortak

Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Maslahatgüzarı Jocelyn Francis Wabout, Türkiye'yi ülkesinin birçok alanda ilişkiler geliştirdiği stratejik ve küresel bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

Alaattin Doğru   | 08.12.2021
Kongo Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Wabout: Türkiye Kongo için küresel bir ortak Fotoğraf: Emre Karaca/AA

Ankara

Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Maslahatgüzarı Jocelyn Francis Wabout,17-18 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesi Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında gelişen ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin son dönemde yükselişe geçtiğini kaydeden Wabout, iki ülke arasında imzalanan 15 resmi anlaşma ile çok sayıda mutabakat zaptının bunun delili olduğunu belirtti.

Wabout, iki ülke arasında teknik, ekonomik ve ticari iş birliği ana komitesininin üçüncüsünün mayıs ayında toplandığını anımsattı.

Toplantıda imzalanan çeşitli anlaşmaların gözden geçirildiğini aktaran Wabout, bu toplantıların anlaşmaların güçlü ve zayıf yönlerini incelemek için iyi bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

Wabout, Ankara ve Brazavil yönetimi arasındaki ilişkilerde son 10 yılda gözle görülür bir ilerleme kaydedildiğini hatırlattı.

"Türkiye, Kongo'nun önemli eserlerinin inşasını emanet ettiği önemli bir ülke"

Kongo'nun ekonomik iş birliği geliştirdiği önde gelen dört ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirten Wabout, "Türkiye, Kongo için stratejik ve küresel bir ortak. Kongo Cumhuriyeti'nin çok sayıda önemli eserinin inşasını emanet ettiği önemli bir ülke Türkiye." dedi.

Wabout, sözü geçen eserler arasında uluslararası kongre ve konferansların yapıldığı Kintele Uluslararası Konferans Merkezi'nin olduğunu aktardı. Wabout, hükümetin, Türk firmalarıyla kamu binalarının inşası için görüşmeler yaptığını paylaştı.

İki ülke arasında enerji alanındaki yatırımların öncelikli iş birliği konuları arasına girdiğini ifade eden Wabout, Türkiye'den bir firmanın ülkenin güneyindeki Pointe-Noire bölgesinde enerji alanında araştırma ve çalışma işini üstlendiğini söyledi.

Wabout, "Bu harika bir proje, Kongo'daki projelerin amiral gemisi. Bugün kim enerji diyorsa o kalkınıyor." dedi.

Türkiye'nin örnek diplomasisi

Kongo'da uzun zamandır arka planda kalan tarım sektörüne yönelik politikaların geliştirilmesi için Türkiye ile ortak projeler üzerinde çalıştıklarından bahseden Wabout, Afrika'da her ülkenin kendine göre öncelikleri olduğuna dikkati çekti.

Wabout, Kongo yönetiminin halkın yararını gözettiğini ifade etti.

Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou-Nguesso'nun bir sonraki Türkiye-Afrika Zirvesi'ne heyetiyle katılmak istediğini aktaran Wabout, bu zirvenin Türkiye ile Afrika arasında sağlık, tarım ve mesleki eğitim dahil, yeni iş birliği alanlarının kurulmasına zemin oluşturduğunu belirtti.

Türkiye, çok sayıda Afrikalı liderin katılacağı Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne 17-18 Aralık'ta İstanbul'da ev sahipliği yapacak.

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