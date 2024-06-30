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Gündem

Komandolardan, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümüne özel koşu

Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 2233'üncü yıl dönümünde, Irak'ın kuzeyi, Diyarbakır ve Gaziantep garnizonlarında, "Komando Dayanıklılık Bayrak Koşusu Yarışması" düzenlendi.

Oğuzhan Sarı  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Komandolardan, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümüne özel koşu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye harekat alanındaki faaliyetlerine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 2233'üncü yıl dönümünde, Irak'ın kuzeyindeki harekat alanında, Diyarbakır ve Gaziantep garnizonlarında, tarihteki 16 Türk devletini temsilen 16 kilometrelik "Komando Dayanıklılık Bayrak Koşusu Yarışması" düzenlendiği bildirildi.

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