Komandolardan, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümüne özel koşu
Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 2233'üncü yıl dönümünde, Irak'ın kuzeyi, Diyarbakır ve Gaziantep garnizonlarında, "Komando Dayanıklılık Bayrak Koşusu Yarışması" düzenlendi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye harekat alanındaki faaliyetlerine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 2233'üncü yıl dönümünde, Irak'ın kuzeyindeki harekat alanında, Diyarbakır ve Gaziantep garnizonlarında, tarihteki 16 Türk devletini temsilen 16 kilometrelik "Komando Dayanıklılık Bayrak Koşusu Yarışması" düzenlendiği bildirildi.
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Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye harekât alanındaki faaliyetlerine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2024
Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 2233’üncü yıl dönümünde, Irak'ın kuzeyindeki harekât alanında, Diyarbakır ve Gaziantep… pic.twitter.com/eYDlcg0BFJ