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Komandolar selin vurduğu Kars'ın İnkaya köyündeki evleri çamurdan temizliyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyündeki selde hasar gören 41 evin çamur yığınlarından temizlenmesi için başlatılan çalışmalara komandolar ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek veriyor.

Cüneyt Çelik   | 16.08.2021
Komandolar selin vurduğu Kars'ın İnkaya köyündeki evleri çamurdan temizliyor Fotoğraf: İsmail Kaplan / AA

Kars

İnkaya köyünde pazar günü derenin taşması sonucu yaşanan selde zarar gören evlerin temizlenerek vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla tüm ekipler seferber oldu.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlamasının ardından köyde hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı.

Selin sürüklediği toprak ve çamur yığınlarının temizlenmesi amacıyla Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerine destek için İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri ve komandolar da bölgeye geldi.

Ellerindeki küreklerle köydeki evleri çamur yığınlarından temizlemeye çalışan komandolara güvenlik korucuları da destek veriyor.

Hasar gören evlerdeki eşyaların taşınmasında vatandaşlara yardımcı olan güvenlik güçleri, çocuklarla da yakından ilgilenip moral vererek meyve suyu ve kek dağıttı.

"Allah devletimizden razı olsun"

İnkaya köyü muhtarı Gıyasettin Ekinci, AA muhabirine, sel nedeniyle evlerde oluşan hasarların tespit edildiğini ve temizlik çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Selin izlerinin silinmesi için tüm kurumların seferber edildiğini belirten Ekinci, "Vali, kaymakam, jandarma birimleri, tüm askerlerimiz el birliğiyle desteklerini esirgemiyor. Allah devletimizden razı olsun. Çok şükür can kaybımız olmadı ama evlerde hasar var. Onlara da devletimiz, valimiz, kaymakamımız yardımcı olacaklar." dedi.

Ekinci, evlere dolan su ve çamurun tahliye edilmesi için Mehmetçiğin de destek verdiğini dile getirerek, "Allah devletten razı olsun, polisimizden, jandarmamızdan herkesten Allah razı olsun. Bugün Mehmetçik ellerinde küreklerle tüm evlerin balçıklarını çıkartıyor. Allah razı olsun, hepsine çok teşekkür ederiz. Şu anda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

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