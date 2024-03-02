Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,416.20
BTC/USDT
61,808.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Granados: Orta Doğu ve Gazze'deki siyasi durum kabul edilemez

Kolombiya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Francisco Jose Coy Granados, Orta Doğu'daki durumun, İsrail'den silah alımını "kabul edilemez" hale getirdiğini vurguladı.

Ecem Şahinli Ögüç, Zeynep Katre Oran, Dilara Hamit, Emre Başaran  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Granados: Orta Doğu ve Gazze'deki siyasi durum kabul edilemez Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Granados, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını hatırlatan Granados, "Orta Doğu ve Gazze'deki siyasi durum bizim için artık kabul edilemez." dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldığına dikkati çeken Granados, Orta Doğu'daki durumun, İsrail'den silah alımını da "kabul edilemez" hale getirdiğini belirtti. Granados, "Başkan Gustavo Petro, Filistin'e yardım etme konusunda bizzat kararlı." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Granados, İsrail'in 29 Şubat'ta Gazze kentinin güneyinde insani yardım bekleyen 115 Filistinliyi öldürdüğü saldırıya atıfta bulunarak, "Yaşananlar gerçekten kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Kolombiya'nın silah satın almak için hangi yolları tercih edeceği sorusuna Granados, "Savunma Bakanımızın bir alternatif bulacağına eminim. Türkiye gibi silah ve güvenlik teknolojileri sağlayan pek çok ülke var." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOGG CEO'su Karakaş: Son teknoloji mobilite cihazlar artık arabadan çok daha fazlasını sunuyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay: (Rusya-Ukrayna) Bölgede daha çok iyi bir işbirliğine sahip olunması gerekiyor
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Türkiye'nin başarıları dünya çapında örnek niteliğindedir
Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Granados: Orta Doğu ve Gazze'deki siyasi durum kabul edilemez
Bangladeş Dışişleri Bakanı Mahmud: İsrail açıkça insanlık suçu işliyor ve etnik temizlik yapıyor

Benzer haberler

Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Granados: Orta Doğu ve Gazze'deki siyasi durum kabul edilemez

Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Granados: Orta Doğu ve Gazze'deki siyasi durum kabul edilemez

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis: "Uluslararası topluma katkıda bulunmanın bir diğer yolu çatışmaları çözmektir"

SETA Genel Koordinatörü Duran: ADF, Türkiye'nin ortaya koymaya çalıştığı diplomatik aktivizmin çok önemli bir örneği

'İslam karşıtlığı ve diğer tür ayrımcılık örnekleri artmaktadır'

'İslam karşıtlığı ve diğer tür ayrımcılık örnekleri artmaktadır'
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic: AB fikri, ideası aslında Batı Balkan ülkeleri için destekleyici bir faktör

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic: AB fikri, ideası aslında Batı Balkan ülkeleri için destekleyici bir faktör
'Türkiye, Ukrayna tahılının dünyaya açılması için mükemmel koridor oluşturdu'

'Türkiye, Ukrayna tahılının dünyaya açılması için mükemmel koridor oluşturdu'
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet