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Kolluk kuvvetlerine saldıran ve provokatif paylaşım yapan 215 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 ilde meydana gelen toplumsal olaylarda 140 şüphelinin gözaltına alındığını, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 75 hesap kullanıcısı hakkında da adli işlem başlatıldığını bildirildi.

Aykut Karadağ  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Kolluk kuvvetlerine saldıran ve provokatif paylaşım yapan 215 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya'da meydana gelen toplumsal olaylarda taş atarak 16 kolluk kuvveti ile 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan 140 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Operasyonlarla gözaltına alınan 140 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.

Sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili de adli işlem başlatıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız, provokasyonlara gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

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