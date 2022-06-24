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"Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan zanlılardan 46'sı adliyeye sevk edildi

Diyarbakır merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 234 şüpheliden 46'sı adliyeye çıkarıldı.

Bestami Bodruk, Aydın Arik   | 24.06.2022
"Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan zanlılardan 46'sı adliyeye sevk edildi Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 21 Haziran'da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında bilgilerini paylaştığı, Diyarbakır merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 234 zanlıdan 46'sı emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Süreç

Operasyon, İran'da üretilen sentetik uyuşturucuyu Van'dan temin ederek Diyarbakır ve çevre illere getirip satışını organize eden, bu faaliyetleri örgütlü suç kapsamında gerçekleştiren aralarında kadınların da yer aldığı örgüt yöneticisi ve üyeleri ile bunlara bağlı münferit uyuşturucu ticaretini kadınları ve çocukları da kullanarak gerçekleştiren torbacılar ile Diyarbakır'da üretimi yapılarak batı illerine sevk edilen yüklü miktardaki esrarın üretim, nakliye ve satışını gerçekleştiren, sokak satıcılığını yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle Diyarbakır merkezli İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda, 234 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aramalarda, 245 kilo 924 gram esrar ve türevleri, 10 kilo 467 gram sentetik uyuşturucu, 36,19 gram kokain, 97 uyuşturucu nitelikte hap, 5,30 gram eroin, 2 kalaşnikof tüfek, 16 tabanca, 6 yivsiz av tüfeği, 6 hassas terazi, yüklü miktarda suç geliri olduğu değerlendirilen para, örgütsel doküman ve bez parçaları ele geçirilmişti.

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