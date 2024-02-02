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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikadaki rehin alma olayına ilişkin açıklamalarda bulundu
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Kocaeli'deki fabrikada 7 işçi rehin alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki fabrikada 7 işçi rehin alındı.

Cem Ali Kuş, Kadir Yıldız  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Kocaeli'deki fabrikada 7 işçi rehin alındı Fotoğraf: Kadir Yıldız / AA

Kocaeli

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın fabrikasında, bazı işçilerin silahla rehin alındığı ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Vali Seddar Yavuz, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Caddeyi trafiğe kapatan ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor, içeride rehin tutulan 7 işçinin yakınları da fabrika önünde bekliyor.

Eşinin rehin alındığını söyleyen İsmet Zihni, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eşinin birkaç kez sosyal medya hesabından mesaj yazdığını anlattı.

Zihni, şunları kaydetti:

"Eşim, 'İyiyiz bir şey yapmıyor. Sadece yaklaşanlara bir iki kere sıktı.' dedi. Doğru yalan bilmiyorum. 'Sağa sola ateş etti.' dedi. Böyle bekliyoruz. Ben ilk başta eşimi bir kez aradım, bakmadı, sonra kardeşlerine mesaj atmış. Daha sonra aradım açtı, 'İyiyim rehin alındık.' dedi, kapattı hemen. Saat kaçta tam olarak rehin alındılar bilmiyorum. 'Gazze'ye özgürlük' diyormuş, 'kapıları açın' diyormuş."

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