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Kocaeli'de sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan ve çevredeki 4 iş yerine sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Sefa Tetik, Serkan Gök  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Kocaeli'de sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Serkan Gök - AA

Kocaeli

Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler bitişikteki 4 iş yerine sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, 21 araç ve 71 itfaiye personelinin müdahalesiyle 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.


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