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Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Cem Ali Kuş, Şengül Azbay  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikaya ulaşan 45 itfaiye aracı ve 124 personel, yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Ekipler, alevlerin fabrikanın yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Dumandan etkilenen 1 itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Fabrikadan yükselen dumanların ilçenin farklı noktalarından görülürken, ekipler fabrikada soğutma çalışması yapıyor.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gebze ilçesindeki yangına AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirten Yavuz, "Palet fabrikasında çıkan yangın itfaiyelerimizin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Emeği geçen ekiplerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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