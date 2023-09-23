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Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fatih Gürbüz  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı

Kocaeli

Pelitli ile Mollafenari mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

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