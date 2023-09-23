Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kocaeli
Pelitli ile Mollafenari mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.