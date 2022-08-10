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Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Esmer Geçal, İbrahim Aktaş   | 10.08.2022
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli

Tavşanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, Tavşanlı bölgesinde orman yangını çıktığını belirterek, devletin tüm kurumlarının gereken önlemleri aldığını, ekiplerin yangına müdahale ettiğini söyledi.

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