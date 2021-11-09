Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrilmesi sonucu 20 öğrenci yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 lise öğrencisi yaralandı.
Kocaeli
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü, bağlantı köprüsünden dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 20 öğrenci yaralandı.
Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, öğrenci servisinin bağlantı köprüsünden aşağıya devrildiğini belirterek, çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiğini bildirdi.
Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin gereken müdahaleyi yaptığını aktaran Yavuz, yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmeye devam ettiğini kaydetti.