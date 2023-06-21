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Kocaeli'de korkulukları aşan otomobilin tramvay yoluna girmesi güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin demir korkulukları aşarak tramvay yoluna girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sefa Tetik, Tahir Turan Eroğlu  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Kocaeli'de korkulukları aşan otomobilin tramvay yoluna girmesi güvenlik kamerasında Fotoğraf: Sefa Tetik / AA

Kocaeli

Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda ilerleyen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 AZ 773 plakalı otomobil kontrolden çıkarak demir korkulukları aşıp, tramvay yoluna girdi.

Otomobil, yolun diğer tarafında bulunan demir korkuluklara çarparak durabildi.

Yara almayan sürücüyü çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri kısa süre aksadı.

Kaza anı tramvay hattındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin bir süre zikzak çizerek ilerlediği, yol kenarındaki bir yayaya son anda çarpmaktan kurtulduğu ardından demir korkulukları aşarak tramvay yoluna girdiği görülüyor.

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