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Kocaeli'de Japonya İşbirliği Ajansının desteğiyle afet araştırma ve eğitim kompleksi kurulacak

Kocaeli'de Japonya İşbirliği Ajansının (JICA) desteğiyle kurulması planlanan araştırma ve eğitim kompleksiyle afetlere dayanıklı şehirler ve bilinçli toplum oluşturulması hedefleniyor.

Cem Ali Kuş  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Kocaeli'de Japonya İşbirliği Ajansının desteğiyle afet araştırma ve eğitim kompleksi kurulacak

Kocaeli

Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Akbaş ile Kagawa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda ve beraberindeki heyet toplantı düzenledi.

Çağdaşkent Sosyal Tesisleri'nde yapılan görüşmede, JICA'nın desteğiyle, afetlere dayanıklı şehirler ve bilinçli toplum oluşturulması amacıyla kurulacak komplekse yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Beş yılda tamamlanması planlanan proje kapsamında deprem, tsunami gibi doğal afetlere karşı alınacak önlemler, halkı bilinçlendirme, şehirleri dirençli hale getirme konularında ortak çalışmalar yapılacak.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Çiftçi, Japonlarla çalışmanın her zaman mutluluk verici olduğunu belirtti.

Japon dostlarla geçmişte olduğu gibi bugün de çalışmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Çiftçi, "Ülkemiz birçok afetle karşı karşıya kalan coğrafyada bulunuyor. Deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlerle zaman zaman yüzleşiyoruz. Bu kapsamda toplumların afetlere karşı dirençli hale getirilmesi çok önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Çiftçi, Türkiye'deki birçok yasal düzenlemenin afetlere karşı bilinçli toplumu desteklediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yasal düzenlemelerin yanı sıra yine afetlerle sık sık yüzleşen toplumlarla işbirliği yapmak çok önemli. Bu çerçevede bizimle işbirliği yaptığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Bölgemizde bilime önemli katkılar sunan Gebze Teknik Üniversitesi ile çalıştığınız için çok mutluyuz."

Çiftçi, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki çalışmalar kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi ile 4 yıldır önemli çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

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