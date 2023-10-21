Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,605.60
BTC/USDT
29,667.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mısır’ın Başkenti Kahire’de "Gazze'deki gelişmeler, Filistin Davasının Geleceği ve Barış Süreci" konulu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenleniyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Kocaeli'de işçi servisi ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Fatih Gürbüz  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Kocaeli'de işçi servisi ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı Fotoğraf: Fatih Gürbüz/AA

Kocaeli

Eskihisar Kavşağı'nda O.G. yönetimindeki 41 P 0083 plakalı servis minibüsü ile Y.B. idaresindeki 41 J 3069 plakalı halk otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Halk otobüsünde ve minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Darıca ve Gebze'deki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Öncü Keçeli atandı
Engelli ve yaşlı depremzedelerin konteyner temizliği ve kişisel bakımı Vefa ekibinden
Suudi Arabistan'ın "e-vize" sistemine Türkiye de dahil edildi
5 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 16 zanlı yakalandı
Kocaeli'de işçi servisi ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Benzer haberler

5 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 16 zanlı yakalandı

5 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 16 zanlı yakalandı

Kocaeli'de işçi servisi ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Bakan Kacır: Küresel yatırımcıların, petrokimya yatırımları için ülkemize ilgisi yüksek

Bakan Kacır: Küresel yatırımcıların, petrokimya yatırımları için ülkemize ilgisi yüksek
Çankırı'da işçileri taşıyan 3 otobüsle bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 36 kişi yaralandı

Çankırı'da işçileri taşıyan 3 otobüsle bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 36 kişi yaralandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'e kim arka çıkarsa çıksın sonunda hakkaniyet kazanacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'e kim arka çıkarsa çıksın sonunda hakkaniyet kazanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet