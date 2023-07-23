Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli
Çepni Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika içinde büyüyen alevler bahçede geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alana da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluşurken, soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.