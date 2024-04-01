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Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Cem Ali Kuş, Esmer Geçal  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Esmer Geçal/AA

Kocaeli

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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