Dolar
12.87
Euro
14.58
Altın
1,792.76
ETH/USDT
4,378.50
BTC/USDT
56,300.00
BIST 100
1,807.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

Kocaeli'de fırtınanın yol açtığı 133 olaya müdahale edildi

Kocaeli'de şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 96 çatı uçması, 23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 2 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 3 tehlike arz eden durum, 4 su taşkını, 2 minare yıkılması meydana geldiği bildirildi

Şengül Azbay   | 30.11.2021
Kocaeli'de fırtınanın yol açtığı 133 olaya müdahale edildi

Kocaeli

Kocaeli'de fırtınanın yol açtığı 133 olaya müdahalede bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarılar kapsamında, ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak tedbirlerin zaman kaybetmeden alındığı belirtildi.

Kent genelinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle saat 01.30 itibarıyla 96 çatı uçması ve çatıda tehlike arz eden durum yaşandığı bildirilen açıklamada, "23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 2 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 3 tehlike arz eden durum, 4 su taşkını, 2 minare yıkılması olmak üzere toplam 133 olay meydana gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu olaylarda 8 vatandaşın yaralandığı, Derince ilçesinde de çatıyla düşen 1 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, vefat eden vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar dilendi.

Kentte fırtınada toplam 11 teknenin battığı ve 7 teknenin karaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandığı ve SEDAŞ tarafından duruma müdahale edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı
Kazakistan, Omicron varyantı belirlenen ülkelerden gelenlere ev karantinası uygulayacak
Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti
Almanya'daki eyaletlerin sağlık bakanları eczanelerde de aşı yapılmasını istedi

Benzer haberler

Kocaeli'de fırtınanın yol açtığı 133 olaya müdahale edildi

Kocaeli'de fırtınanın yol açtığı 133 olaya müdahale edildi

İzmir'de fırtına nedeniyle vapur ve tren seferlerinde aksama yaşanıyor

Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Maltepe'de karaya oturan Ro-Ro gemisi fırtınanın etkisiyle batmaya başladı

Maltepe'de karaya oturan Ro-Ro gemisi fırtınanın etkisiyle batmaya başladı
Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve kar uyarısı

Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve kar uyarısı
AFAD fırtınanın 5 ildeki bilançosunu açıkladı

AFAD fırtınanın 5 ildeki bilançosunu açıkladı