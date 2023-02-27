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Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Esmer Geçal, Sefa Tetik, Fatih Gürbüz   | 27.02.2023
Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Esmer Geçal/AA

Kocaeli

Balçık Mahallesi Papatya Sokak'ta faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye merkez ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler, fabrikada soğutma çalışması gerçekleştiriyor.

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