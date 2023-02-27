Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli
Balçık Mahallesi Papatya Sokak'ta faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye merkez ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Ekipler, fabrikada soğutma çalışması gerçekleştiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.