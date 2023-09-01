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Kocaeli'de balıkçıların ağları sezonun ilk gününde istavritle doldu

Kocaeli'de "vira bismillah" diyen balıkçıların yüzü, sezonun ilk gününde güldü.

Kerim Yavuz  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Kocaeli'de balıkçıların ağları sezonun ilk gününde istavritle doldu

Kocaeli

Av yasağının gece yarısı sona ermesiyle birlikte Kocaeli'den teknelerle denize açılan balıkçılar, Gebze Topçular mevkisinde ağlarını denize attı.

İlk ağda yaklaşık 180 kasa istavrit yakalandı.

Günün ilk ışıklarına kadar devam edecek avlanmada güverteye alınan balıklar, kasalandıktan sonra kamyonlara yüklenmek üzere limana çıkartılacak.

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