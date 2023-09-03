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Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı

Kocaeli ve Yalova çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Neriman Senanur Torun  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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