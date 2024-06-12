Dolar
32.38
Euro
34.82
Altın
2,312.27
ETH/USDT
3,523.00
BTC/USDT
67,383.00
BIST 100
10,123.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

Kocaeli merkezli 8 ilde "dedektiflik" operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı temin ettikleri ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şengül Azbay  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Kocaeli merkezli 8 ilde "dedektiflik" operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Kocaeli

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan 16'sı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli ve çevre illerdeki bazı kişilerin, "dedektiflik" faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı temin ettiklerini ve cep telefonu programlarından ruhsatsız silah ticareti yaptıklarını saptanmış, Kocaeli merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonda "rüşvet", "6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarını işledikleri belirlenen 23 zanlı yakalanmıştı.

Aramalarda, 1 takip cihazı, 1 USB bellek, ruhsatsız 3 pompalı tüfek ve 5 tabanca ile 3 şarjör ve 164 fişek ele geçirilmiş, şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet'ten hacı adaylarına "sosyal medya" uyarısı
THY, ABD uçuşlarına Denver'ı da ekledi
Rize'de yüksek rakımlı yayla yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor
Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verdi
Ordu Üniversitesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Benzer haberler

Kocaeli'de ağırlıkları yaklaşık 3 ton olan üç boğa toplam 680 bin liraya satıldı

Kocaeli'de ağırlıkları yaklaşık 3 ton olan üç boğa toplam 680 bin liraya satıldı

Kocaeli merkezli 8 ilde "dedektiflik" operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Bunaltıcı sıcak hava etkili oluyor

Kocaeli'de tır ile servis midibüsü çarpıştı, 1'i ağır 26 kişi yaralandı

Kocaeli'de tır ile servis midibüsü çarpıştı, 1'i ağır 26 kişi yaralandı
Panik atağı yenmek için başladığı filografiyi şimdi öğrencilerine sevdiriyor

Panik atağı yenmek için başladığı filografiyi şimdi öğrencilerine sevdiriyor
Bilişim Vadisi'nde veteriner anestezi cihazı geliştirildi

Bilişim Vadisi'nde veteriner anestezi cihazı geliştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet