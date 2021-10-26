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Gündem, Koronavirüs

Kocaeli, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada 'mavi kategori'ye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'nin Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek "mavi kategori"deki iller arasına girdiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 26.10.2021
Kocaeli, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada 'mavi kategori'ye geçti Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Ankara

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Kocaeli ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." ifadesini kullandı.

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Kocaeli, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada 'mavi kategori'ye geçti
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