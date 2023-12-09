Kocaeli’de palet fabrikasında yangın çıktı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kocaeli
Barış Mahallesi’nde bulunan ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.