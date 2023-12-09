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Kocaeli’de palet fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Cem Ali Kuş, Esmer Geçal  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Kocaeli’de palet fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli

Barış Mahallesi’nde bulunan ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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