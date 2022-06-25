KKTC'de yangından etkilenen bölgelere 1 milyon fidan desteği
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yangından etkilenen bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için 1 milyon fidanla destek verileceğini bildirdi.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC'de yangından etkilenen bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 1 milyon fidanla destek veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz, KKTC'li muhatapları ile gerekli çalışmaları hemen başlatacaklardır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.