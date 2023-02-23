Dolar
18.88
Euro
20.02
Altın
1,823.05
ETH/USDT
1,653.00
BTC/USDT
23,961.00
BIST 100
5,086.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

KKTC'de Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenler için hatim duası yapıldı.

Mehmet Kemal Firik   | 23.02.2023
KKTC'de Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı

Lefkoşa

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerince Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitirenler ve yaralılar için dua programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlid-i Şerif okunarak depremde yaşamını yitirenler için hatim duası yapıldı.

Program, depremde yaralananlar için edilen dualarla sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'dan İskenderun'daki depremzedelere balıkçı teknesiyle yardım malzemesi gönderildi
KKTC'de Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı
Deprem bölgesinde 583 bin 751 kişiye psikososyal destek sağlandı
AK Parti'li Yazıcı Malatya'da üretime başlayan fabrikaları ziyaret etti
AFAD tarafından deprem bölgesinde kurulan çadırların sayısı 329 bin 382'ye ulaştı

Benzer haberler

KKTC'de Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı

KKTC'de Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, deprem bölgesinde çalışan ülkesinin arama kurtarma ekibine teşekkür etti

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türkiye'deki depremler için ortak bildiri yayımladı

ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine ve ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması'na vurgu

ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine ve ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması'na vurgu
Batı Trakya'da Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı

Batı Trakya'da Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı
Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için çeşitli mesajlar yayınlandı

Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için çeşitli mesajlar yayınlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet