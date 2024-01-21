Dolar
30.20
Euro
32.99
Altın
2,029.40
ETH/USDT
2,472.00
BTC/USDT
41,721.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

KKTC'de kurulacak "Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi" için imza aşamasına gelindi

Projeye ilişkin sözleşme, 23 Ocak'ta düzenlenecek törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı tarafından imzalanacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
KKTC'de kurulacak "Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi" için imza aşamasına gelindi

Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin (GTHS) kurulmasına ilişkin sözleşmenin imza töreni 23 Ocak'ta Ankara'da yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mavi Vatan'da ülke çıkarlarının korunması, KKTC denizleri ile iki ülke arasındaki deniz trafiğinin izlenebilmesi için KKTC'de GTHS Projesi hayat geçirilecek.

Söz konusu proje, Bakanlık yatırım programına dahil edilirken, projeye ilişkin çalışmalar Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Projeye ilişkin sözleşmenin imza töreni, 23 Ocak'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sistem, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artıracak ve bu bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılmasını sağlayacak.

Projenin ana bileşeni olan trafik gözetleme istasyonlarında (TGİ) gemi trafiğinin gözlenmesi ve yönetilmesi için radar iz verileri, telsiz iletişimi, radyo yön bulucu sistem verileri, meteoroloji verileri, otomatik tanımlama sistemi ve alarm verileri ile ses ve görüntü bilgileri kaydedilecek. Bu veriler, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (GTHM) gönderilecek.

Kaçakçılığın önlenmesinde de görev üstlenilecek

Bu merkezlerde, gemilerin kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi, düzenlenmesi, gemilere seyir bilgilerinin ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrolü, kaçakçılığın önlenmesi, kaza risklerinin tespiti ve uyarıların yapılması, kaza ve yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, petrol kirliliğiyle mücadeleye destek olunması ve meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi görevler yürütülecek.

KKTC'de bir Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Merkezi (Gazimağusa) ile 3 trafik gözetleme istasyonundan (Karpaz, Sadrazamköy ve Zeytinlik Feneri) oluşan GTHS kurulması için HAVELSAN ile işbirliği yapılacak. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması planlanırken, sisteme ilişkin ihale sürecinde sona gelindi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı

Benzer haberler

KKTC'de kurulacak "Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi" için imza aşamasına gelindi

KKTC'de kurulacak "Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi" için imza aşamasına gelindi

Türksat acil durumlar için 3 bin 272 uydu anteni kurdu

Bakan Uraloğlu: Gayrettepe istasyonunu İstanbullularla buluşturacağız

Ticaret Bakanı Bolat: KKTC'ye yatırımlarımızı genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Ticaret Bakanı Bolat: KKTC'ye yatırımlarımızı genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Milli teknolojiler 5G için sahaya çıkmaya hazır

Milli teknolojiler 5G için sahaya çıkmaya hazır
Bakan Uraloğlu: İç ve dış hat yolcu sayımız 2023'te 214 milyonun üzerine çıktı

Bakan Uraloğlu: İç ve dış hat yolcu sayımız 2023'te 214 milyonun üzerine çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet