Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama çalışmalarını devamlı takip ettiklerini belirterek, şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yerinin tespit edildiğini bildirdi.

KKTC'de alabora olan gemi olduğu değerlendirilen cisim 550 metre derinlikte tespit edildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama çalışmalarını devamlı takip ettiklerini belirterek, şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yerinin tespit edildiğini bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Erhürman, deniz yüzeyindeki çalışmanın da hiç aralıksız devam ettiğini belirterek, hem deniz yüzeyinde hem de altında çalışmaların eş zamanlı yürütüldüğünü aktardı.

Erhürman, çalışmaların çok teknik ve hassas şekilde yürütüldüğünü sözlerine ekleyerek şunları kaydetti:

"Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Tekrar ediyorum batık gemi olduğu değerlendiriliyor."

TCG Işın’ın ardından TCG Alemdar da KKTC’ye geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bölgedeki arama çalışmalarının akşam saatlerinde de sürdüğünü hatırlatarak, Türkiye'den bir arama kurtarma gemisinin bölgeye gelerek çalışmalara başlayacağını bildirdi.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Erhürman, Türk Deniz Kuvvetlerinin arama kurtarma gemilerinden TCG Işın’ın ardından TCG Alemdar'ın da arama kurtarma çalışmaları için yarın KKTC’ye ulaşacağını ifade etti.

Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ve gemi enkazına ulaşmak üzere Türkiye'den gelen TCG Işın, bölgede robotik taramalara bu sabah başlamıştı.

Gemiden kurtarılan 13 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinden yaralı olarak kurtarılan 13 kişinin çeşitli hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Filo Denizciliğe ait Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu kurtarılarak Lefkoşa ve Girne'deki hastanelerde tedavi gören 19 kişiden 13'ü taburcu edildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Acil Durum Hastanesinde tedavi gören 14 yaralıdan 10'u, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesindeki 4 yaralıdan 2'si ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesindeki 1 yaralının tedavileri tamamlandı.

Yetkililer, taburcu edilen yaralıların konsolosluk işlemlerinin ardından Türkiye'ye gönderildiğini kaydetti.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

Gemiden 241 kişi kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Geminin batan enkazının, denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildiriliyor.