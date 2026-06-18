KKTC Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosunun 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin, "Raporda, Anavatan Türkiye’ye yapılan mesnetsiz ithamlar ile Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını, egemen iradesini ve Ada’daki mevcut gerçekleri yok sayan söz konusu değerlendirmeleri bütünüyle reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, AP Genel Kurulunda 17 Haziran'da kabul edilen "2025 Yılı Türkiye Raporu'na" ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Raporda, Anavatan Türkiye’ye yapılan mesnetsiz ithamlar ile Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını, egemen iradesini ve Ada’daki mevcut gerçekleri yok sayan söz konusu değerlendirmeleri bütünüyle reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Raporun, Kıbrıs konusuna ilişkin bölümlerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs meselesine yönelik "taraflı ve gerçeklerden kopuk yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdiği" kaydedilen açıklamada, KKTC'nin, kurumlarıyla, demokratik yapısıyla ve halkının özgür iradesiyle varlığını sürdüren egemen ve bağımsız bir devlet olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Raporda Kıbrıs Türk halkının yalnızca 'adanın meşru bir topluluğu' olarak tanımlanması ve Türkiye’ye Kıbrıslı Türklere 'siyasi alan açması' yönünde çağrıda bulunulması, halkımızın demokratik iradesiyle kurduğu KKTC'yi ve kendi geleceğini tayin etme hakkını açıkça görmezden gelmektedir." denildi.

AP'nin "federasyon temelindeki anlaşma modelini tek seçenek olarak dayatmayı sürdürmesinin" Ada’daki siyasi ve fiili gerçeklerle bağdaşmadığı kaydedilen açıklamada, "Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle tüketilmiş bir müzakere modelinin" yeniden gündeme getirilmesinin, anlaşma arayışlarına katkı sunmaktan uzak olduğu belirtildi.

Açıklamada, kalıcı ve adil bir anlaşmanın "ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle" mümkün olacağına vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Raporda, Akyar, Pile ve Maraş'a ilişkin mesnetsiz iddialar ile mülkiyet, kayıp şahıslar, kültürel miras meseleleri ve ara bölge ihlalleri ile Türkiye'nin Kıbrıs'taki meşru varlığına ilişkin yer verilen yanlı ve gerçek dışı değerlendirmelerin de tümüyle taraflı ve bizim açımızdan yok hükmünde olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Raporda Avrupa Komisyonu'na yeni bir Kıbrıs Özel Temsilcisi atanması yönünde yapılan çağrı da yersizdir. Kıbrıs Türk halkının temel haklarını yıllardır göz ardı eden AB'nin 'tarafsız' bir aktör sıfatıyla bir anlaşmaya katkı sağlayabileceğini iddia etmesi inandırıcılıktan uzaktır. AB müdahalesi asla kabul edilmeyecektir."

Açıklamada, "Avrupa Birliği’nin 2004 yılında Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların kaldırılacağı yönünde verdiği taahhütleri bugüne kadar yerine getirmemiş olması, buna karşılık Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu ödüllendirmesi, hatta KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde uluslararası camiada geliştirdiği ilişkileri engelleme yönündeki girişimleri, Birliğin Kıbrıs konusundaki taraflı pozisyonunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Avrupa Birliği kurumlarını, GKRY’den yana tek taraflı siyasi yaklaşımlar yerine Ada’daki mevcut gerçekleri esas alan, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarına, egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne saygı gösteren yapıcı ve dengeli bir yaklaşım benimsemeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

KKTC'nin "Anavatan Türkiye" ile tam bir uyum ve dayanışma içinde, KKTC halkının egemenliğini, güvenliğini ve refahını korumaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, KKTC'nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi yönündeki haklı mücadelesini de kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.