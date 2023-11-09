Dolar
28.47
Euro
30.47
Altın
1,961.36
ETH/USDT
2,023.00
BTC/USDT
36,443.00
BIST 100
7,841.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız.
logo
Gündem

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi’nde yaptığı, KKTC'yi gündeme getiren konuşmasından dolayı teşekkür etti.

Mehmet Kemal Firik  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Lefkoşa

Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te düzenlenen EİT Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, KKTC'ye uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonlara dikkati çektiğini hatırlattı.

Erdoğan'ın, KKTC'nin haklı sesini bir kez daha uluslararası platformda duyurduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, "Gayri hukuki uygulamalarla, haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak, hepimizin sorumluluğudur." ifadesiyle Kıbrıs Türk halkına verdiği güçlü destekten dolayı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler uluslararası medyayı, kamuoyunu kandırıyor" iddiasını yalanladı
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Miyazaki Koru Parkı'nı ziyaret etti
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Selek: İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Halkımızın huzuruna kastedenlerle mücadelemiz yılın 365 günü, durmadan devam edecek

Benzer haberler

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi sona erdi

Emine Erdoğan: İsrail, çocukların üzerine füzeler yağdırarak dünyamızı felakete sürüklüyor

Emine Erdoğan'dan "Çocuklar ve Gençler İş Başında-Orta Asya'da İklim Değişikliği" forumuna ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan "Çocuklar ve Gençler İş Başında-Orta Asya'da İklim Değişikliği" forumuna ilişkin paylaşım
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi başladı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi başladı
KKTC Başbakanı Üstel: Gazze'de yaşananlar artık savaş olmaktan çıkıp katliama dönüştü

KKTC Başbakanı Üstel: Gazze'de yaşananlar artık savaş olmaktan çıkıp katliama dönüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet